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В Кремле обрадовались рекордным сборам фильма «Чебурашка»

Ведомости

В Кремле радуются вместе с создателями фильма «Чебурашка», который получает рекордные сборы в прокате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, видели ли картину Дмитрия Дьяченко в Кремле. Песков ответил на вопрос отрицательно.

«Нет, к сожалению, пока не имели возможность. Но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — сказал он. 

По мнению представителя Кремля, для российских кинодеятелей образовалось «широкое поле для работы», поскольку на кинорынке появился «вакуум», который следует заполнять отечественными лентами. Песков отметил, что пока что российских фильмов «совсем недостаточно». 

Ранее сегодня кассовые сборы «Чебурашки» достигли 3,082 245 млрд руб. Фильм стал самым кассовым в истории отечественного кино, побив рекорд комедии «Холоп» (3,082 031 млрд руб.) Клима Шипенко. Режиссер ленты - Дмитрий Дьяченко. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а самого Чебурашку рисовали с помощью компьютерной графики.

В широкий прокат «Чебурашка» вышел 1 января 2023 г. Достигнуть рекордных кассовых сборов ему удалось за девять дней. Теперь опрошенные «Ведомостями» эксперты ждут, что российский фильм потеснит и первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (премьера состоялась в 2009 г., сборы — 3,5 млрд руб.).

Ранее по теме: «Чебурашка» одержал победу над «Холопом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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