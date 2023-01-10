В Кремле обрадовались рекордным сборам фильма «Чебурашка»
В Кремле радуются вместе с создателями фильма «Чебурашка», который получает рекордные сборы в прокате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались, видели ли картину Дмитрия Дьяченко в Кремле. Песков ответил на вопрос отрицательно.
«Нет, к сожалению, пока не имели возможность. Но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — сказал он.
По мнению представителя Кремля, для российских кинодеятелей образовалось «широкое поле для работы», поскольку на кинорынке появился «вакуум», который следует заполнять отечественными лентами. Песков отметил, что пока что российских фильмов «совсем недостаточно».
Ранее сегодня кассовые сборы «Чебурашки» достигли 3,082 245 млрд руб. Фильм стал самым кассовым в истории отечественного кино, побив рекорд комедии «Холоп» (3,082 031 млрд руб.) Клима Шипенко. Режиссер ленты - Дмитрий Дьяченко. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а самого Чебурашку рисовали с помощью компьютерной графики.
В широкий прокат «Чебурашка» вышел 1 января 2023 г. Достигнуть рекордных кассовых сборов ему удалось за девять дней. Теперь опрошенные «Ведомостями» эксперты ждут, что российский фильм потеснит и первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (премьера состоялась в 2009 г., сборы — 3,5 млрд руб.).