«Коммерсантъ»: в кабмине предложили создать «каталог одобренных видеоигр» для защиты детей

Из документа следует, что перечень одобренных видеоигр предлагается создать по аналогии с магазином приложений RuStore. Отмечается, что кабмин обратился в Генпрокуратуру, Минцифры и Минпросвещения с просьбой оценить инициативу. Свои отзывы ведомства должны предоставить до 10 февраля. Ведомства не ответили на запрос «Коммерсанта», в VK (разработчик RuStore) от комментариев отказались.