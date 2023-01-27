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«Коммерсантъ»: в кабмине предложили создать «каталог одобренных видеоигр» для защиты детей

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Аппарат правительство подготовил идеи по защите детей от «негативного влияния» видеоигр. Среди предложенных мер — создание перечня одобренных и реестра запрещенных игр, а также требование предварительно устанавливать отечественные программы родительского контроля на продающиеся в РФ компьютеры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента информационных технологий правительства Евгения Комара.

Из документа следует, что перечень одобренных видеоигр предлагается создать по аналогии с магазином приложений RuStore. Отмечается, что кабмин обратился в Генпрокуратуру, Минцифры и Минпросвещения с просьбой оценить инициативу. Свои отзывы ведомства должны предоставить до 10 февраля. Ведомства не ответили на запрос «Коммерсанта», в VK (разработчик RuStore) от комментариев отказались. 

Аппарат правительства также направил в министерства и Генпрокуратуру декабрьское решение комиссии совета законодателей по информационной политике при парламенте, в котором сформулирован ряд предложений по защите детей от «негативного влияния компьютерных игр». Так, комиссия предложила создать реестр запрещенных игр, устанавливать системы родительской контроля на компьютеры в обязательном порядке и обязать разработчиков сделать доступ к играм «через российские системы идентификации и аутентификации». 

В правительстве на протяжении последних месяцев идет обсуждение способов регулирования индустрии видеоигр. Так, в начале декабря 2022 г. стало известно, что правительство разрабатывает требования по возрастной маркировке видеоигр, аналогичной международной PEGI (используется с 2003 г. в 39 странах).

Спустя несколько дней комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила кабмину сформировать реестр запрещенных компьютерных игр. Председатель комиссии Владимир Киселев пояснил, что во многих зарубежных компьютерных играх пропагандируется жестокость, насилие, экстремистская и террористическая деятельность и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных