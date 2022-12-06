Правительству предложили создать реестр запрещенных в РФ компьютерных игр
Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила кабмину сформировать реестр запрещенных компьютерных игр, заявил председатель комиссии, глава законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев, пишет ТАСС.
«Считаем целесообразным предложить правительству рассмотреть возможность создания реестра запрещенных компьютерных игр по аналогии с содержанием списков экстремистских материалов», — сказал Киселев, подчеркнув, что сейчас подобного реестра нет.
Он сообщил, что эта тема «активно изучалась парламентариями субъектов РФ» и регионы предложили «интересные идеи». По словам Киселева, в комиссии считают, что такие шаги «позволят создать существенное противодействие производителям и распространителям вредных для детей компьютерных игр». Председатель комиссии подчеркнул, что во многих зарубежных компьютерных играх пропагандируется жестокость, насилие, экстремистская и террористическая деятельность и др.
11 ноября первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в качестве поправок к закону об ЛГБТ-пропаганде предложила ограничить в России компьютерные игры, пропагандирующие насилие, жестокость, ненормативную лексику, а также содержащие информацию о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида.
Но позже комитет Госдумы по информполитике рекомендовал отклонить предложенную поправку о запрете видеоигр, которые пропагандируют ЛГБТ, а также содержат порнографию, насилие и жестокость. «Комитет против того, чтобы отрегулировать отрасль путем внесения поправки ко второму чтению, достаточно размытой, на наш взгляд», — пояснил тогда глава комитета Александр Хинштейн.
Он добавил, что внесение такой поправки может привести к запрету не только игр, пропагандирующих ЛГБТ, но и другой продукции, в которой есть «любые стрелялки». По словам депутата, законопроект уже предполагает внесение изменений в закон о защите прав потребителей. Таким образом, добавил Хинштейн, к продаже и так не будет допускаться продукция, которая нарушает законодательство.
В то же время депутат отметил, что комитет готов приступить к разработке отдельного закона, который регулировал бы отрасль видеоигр.
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