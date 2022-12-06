Правительству предложили создать реестр запрещенных в РФ компьютерных игр

Он добавил, что внесение такой поправки может привести к запрету не только игр, пропагандирующих ЛГБТ, но и другой продукции, в которой есть «любые стрелялки». По словам депутата, законопроект уже предполагает внесение изменений в закон о защите прав потребителей. Таким образом, добавил Хинштейн, к продаже и так не будет допускаться продукция, которая нарушает законодательство.