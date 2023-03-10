«Современник» опроверг увольнение Ахеджаковой
В театре «Современник» опровергли сообщения об увольнении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Об этом «РИА Новостям» сообщил представитель театра.
«Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра «Современник», – сказали в представительстве.
Сегодня, 10 марта, было опубликовано открытое письмо актрисы, в котором она попрощалась со сценой театра. «Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена – ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю», – написала в письме Ахеджакова.
8 февраля актриса рассказала, что ее сняли с репертуара в театре на Чистопрудном бульваре в Москве. «Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма», – рассказала артистка. Она добавила, что это подтвердил департамент культуры столицы.