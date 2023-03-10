«Современник» опроверг увольнение Ахеджаковой

8 февраля актриса рассказала, что ее сняли с репертуара в театре на Чистопрудном бульваре в Москве. «Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма», – рассказала артистка. Она добавила, что это подтвердил департамент культуры столицы.