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«Современник» опроверг увольнение Ахеджаковой

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В театре «Современник» опровергли сообщения об увольнении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Об этом «РИА Новостям» сообщил представитель театра.

«Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра «Современник», – сказали в представительстве.

Сегодня, 10 марта, было опубликовано открытое письмо актрисы, в котором она попрощалась со сценой театра. «Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена – ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю», – написала в письме Ахеджакова.

8 февраля актриса рассказала, что ее сняли с репертуара в театре на Чистопрудном бульваре в Москве. «Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма», – рассказала артистка. Она добавила, что это подтвердил департамент культуры столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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