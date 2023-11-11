YouTube заблокировал видео журналиста из Венгрии с российским дипломатом
Видеохостинг YouTube заблокировал выпуск телепрограммы с участием российского дипломата, который был опубликован на канале венгерского телеведущего Жолта Есенски. Причиной ограничений площадка назвала «разжигание ненависти», сообщил журналист агентству «РИА Новости».
Видео телеведущего YouTube заблокировал на следующий день после загрузки, уточнил Есенски. Гостем программы на телеканале HirTV 4 ноября стал советник-посланник посольства России в Венгрии Тигран Гарибян, в эфире говорили в том числе о боевых действиях на Украине. Вопросы у видеохостинга возникли к отрывку беседы, где ведущий спрашивал о причинах начала спецоперации.
«Официальное обоснование – на канале не разрешено разжигание ненависти к защищенным группам. <...> Но мы никоим образом не разжигали ненависть к украинцам, (советник-посланник) даже говорил "братский народ". Никакой оскорбительной характеристики не звучало», – сказал журналист, добавив, что YouTube на неделю запретил ему публиковать новый контент на канале.
Есенски назвал блокировку видео «привычной и неудивительной» и отметил, что дублирует выпуски своих телепрограмм на другую платформу.
Видеохостинг YouTube с начала спецоперации регулярно блокирует каналы российских СМИ, политиков и компаний на своей площадке. Под блокировку попали каналы «Ростеха», «Камаза» и ОАК. Кроме того, Google заблокировал канал «Дума ТВ». Из СМИ аналогичные меры видеохостинг наложил на РБК, каналы МИА «Россия сегодня», ТАСС и др.