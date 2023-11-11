YouTube заблокировал видео журналиста из Венгрии с российским дипломатом

Видео телеведущего YouTube заблокировал на следующий день после загрузки, уточнил Есенски. Гостем программы на телеканале HirTV 4 ноября стал советник-посланник посольства России в Венгрии Тигран Гарибян, в эфире говорили в том числе о боевых действиях на Украине. Вопросы у видеохостинга возникли к отрывку беседы, где ведущий спрашивал о причинах начала спецоперации.