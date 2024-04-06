Суд отправил под домашний арест гендиректора Telesport по делу о мошенничестве

Okko обвинил оператора спортивных прав в якобы незаконной приостановке действия прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 и последующую их продажу телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). В Okko тогда отметили, что онлайн-кинотеатр в июле 2021 г. приобрел эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых УЕФА, вплоть до 2028 г. В ноябре 2023 г. Okko подал к «Телеспорт груп» соответствующий иск.