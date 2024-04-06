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Суд отправил под домашний арест гендиректора Telesport по делу о мошенничестве

Ведомости

Генерального директора «Телеспорт груп» Петра Макаренко отправили под домашний арест по делу о мошенничестве до 4 мая, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Решение вынес Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия. Макаренко предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальной наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

«Телеспорт груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав этой компании – Олимпийские игры 2022 и 2024 гг., чемпионат мира по футболу 2026 г., кубки УЕФА и другие крупные спортивные события. 

25 марта инспекция ФНС №3 по Москве возбудила исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб., писали «Ведомости» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Ранее ФНС приостановила операции по счетам этого юрлица в ДОМ.РФ, Совкомбанке, «Московском кредитном банке», Промсвязьбанке, Россельхозбанке, Сбербанке, ОТП-банке и Тинькофф банке. 

С «Телеспорт груп» сейчас судятся видеосервис Okko и «Сберинтертейнмент», а с Макаренко – гендиректор Okko Сергей Шишкин. 

Okko обвинил оператора спортивных прав в якобы незаконной приостановке действия прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 и последующую их продажу телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). В Okko тогда отметили, что онлайн-кинотеатр в июле 2021 г. приобрел эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых УЕФА, вплоть до 2028 г. В ноябре 2023 г. Okko подал к «Телеспорт груп» соответствующий иск. 

В октябре 2023 г. Шишкин подал иск к Макаренко. Топ-менеджер онлайн-кинотеатра Okko требует взыскать с Макаренко убытки в размере 1,79 млрд руб., исключить его из состава акционеров «Телеспорт груп» и обязать АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» списать 990 акций общества. Макаренко в сентябре 2023 г. называл Шишкина одним из акционеров «Телеспорт груп».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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