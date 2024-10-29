Книжные сервисы «Литнет» и «Литгород» объединились

Сегмент digital-литературы, или самиздата, в последние годы выступает драйвером роста всего рынка цифровых книг. В 2023 г. он увеличился к 2022 г. на 30% до 4,4 млрд руб., оценивал ранее лидер рынка цифровых книг – ГК «Литрес». При этом общие продажи цифровых книг за тот же период, согласно данным той же ГК, выросли на 19% до 12,56 млрд руб.