Книжные сервисы «Литнет» и «Литгород» объединились
Крупнейший в России специализированный сервис для digital-авторов «Литнет» и другой аналогичный сервис «Литгород» завершили юридическое объединение, рассказали «Ведомостям» участники сделки. «Литнет» приобрел активы «Литгорода», в числе которых – технологическая платформа, IT-разработки и товарный знак, а учредители «Литнета» (среди них – совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, гендиректор «Литнета» Борис Макаренков и Максим Басов) совокупно получили «миноритарную долю» в юрлице сервиса – АО «Литгород», отметили они.
Какие именно доли после закрытия сделки принадлежат в «Литгороде» учредителям «Литнета», в компаниях не уточнили. АО «Литгород» в свою очередь стало владельцем 20% в ООО «Литнет» (юрлицо одноименного сервиса), добавили участники сделки. В ЕГРЮЛе изменения в структуре владения указанных юрлиц, как пояснили в компаниях, отразятся позднее. Сумму сделки в сервисах «Литнет» и «Литгород» не раскрыли.
Технически сервисы, по словам участников сделки, останутся самостоятельными, но структура их управления будет объединена. В результате изменений digital-авторы получат возможность размещать свой текущий каталог текстов и новые произведения на обеих площадках «на специальных условиях», пояснили в сервисах. Какими именно будут эти условия, стороны не раскрыли.
В рамках сделки сервис «Литнет», с одной стороны, сможет расширить свой каталог за счет жанров, в которых традиционно сильны авторы «Литгорода», – в первую очередь это различные поджанры фэнтези, рассказал «Ведомостям» совладелец и гендиректор «Литнета» Борис Макаренков: «А с другой стороны, объединение позволит выйти на новую, лояльную аудиторию "Литгорода", которая привыкла читать произведения digital-авторов именно на этой площадке».
«Литгород» – это «молодая» компания в книжной индустрии, объединение с сервисом digital-авторов откроет для площадки доступ к сильным финансовым, управленческим, редакционным и аудиторным ресурсам «Литнета», которые необходимы для дальнейшего развития, пояснила акционер «Литгорода» Светлана Суббота.
«Литнет» основан в 2015 г. Изначально сервис принадлежал украинскому предпринимателю Сергею Грушко, но в 2022 г. его приобрел бывший гендиректор шведского сервиса аудиокниг Storytel Борис Макаренков. В апреле 2023 г. контроль в «Литнете» (51%) получил совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Новиков. Сумма сделки официально не раскрывалась. На текущий момент, согласно данным ЕГРЮЛа, Новиков владеет 61,2% сервиса (юрлицо – ООО «Литнет»), Макаренков – 32,8%, а Басов – 6%.
На сервисе «Литнет» доступно 250 000 произведений в разных жанрах – детективы, любовные романы, фантастика и т. д. В числе популярных авторов на площадке – Елена Попова, Александра Багирова, Маргарита Абрамова, Джулия Ромуш и т. д. Выручка ООО «Литнет» по РСБУ в 2023 г. составила 670 млн руб., а чистая прибыль – 143,9 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Сервис «Литгород» был запущен в 2022 г. Единственным владельцем АО «Литгород» является Алексей Горлов. На сервисе представлены самиздат-книги в жанрах фэнтези, современные любовные романы, боевики и т. д. В числе популярных авторов «Литгорода» – Анна Солейн, Кира Крааш, Наталья Варварова и др. Выручка АО «Литгород» по РСБУ в 2023 г. достигла 69,4 млн руб., а чистый убыток – 14 млн руб., указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс».
Сегмент digital-литературы, или самиздата, в последние годы выступает драйвером роста всего рынка цифровых книг. В 2023 г. он увеличился к 2022 г. на 30% до 4,4 млрд руб., оценивал ранее лидер рынка цифровых книг – ГК «Литрес». При этом общие продажи цифровых книг за тот же период, согласно данным той же ГК, выросли на 19% до 12,56 млрд руб.
В январе – июне 2024 г. доля самиздата составила 41% (2,8 млрд руб.) от всего рынка цифровых книг (7 млрд руб.), рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев. При этом динамика роста сегмента самиздата, по его словам, составила 32% к январю – июню 2023 г., а весь рынок цифровых книг за указанный период вырос лишь на 18%.