Россияне нашли замену Борису Акунину

Изначально серия выходила как проект в самиздате, но с 2023 г. ее начали выпускать и в бумаге (издательство «Эксмо»; входит в группу «Эксмо-АСТ»). Поштучные продажи цикла Дашкевича (с учетом сборника рассказов, который есть только в аудиоформате, сейчас в нем четыре части) на «Литресе» в январе – сентябре 2024 г. составили более 50 000 экземпляров, а у последнего романа «Демон пустоши» – более 18 000. Для сравнения: продажи последнего романа Акунина из цикла про Эраста Фандорина «Яма» в январе – сентябре 2023 г. составили около 15 000 штук (книга вышла в мае 2023 г.). С учетом продаж бумажной версии эта книга заняла 42-е место в топ-50 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга за первое полугодие 2023 г.