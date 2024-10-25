Россияне нашли замену Борису Акунину

Россияне нашли замену Борису АкунинуПо словам гендиректора ГК «Литрес» Сергея Анурьева, среди альтернатив – серия Виктора Дашкевича
Российские читатели в поисках «нового Бориса Акунина» (признан Минюстом иноагентом, в декабре 2023 г. внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; в том же месяце его книги были сняты с продаж. – «Ведомости») открыли для себя новые отечественные детективы с исторической или псевдоисторической тематикой, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.
К новым бестселлерам этого жанра, по словам топ-менеджера, можно отнести детективную серию Виктора Дашкевича о графе Аверине, но отчасти, поскольку в ней есть «довольно большая составляющая фэнтези», отметил он. В цикле Дашкевича рассказывается о расследованиях Авериным мистических преступлений в альтернативной России конца XX в., где сохранен монархический строй и правит Александр V.
Изначально серия выходила как проект в самиздате, но с 2023 г. ее начали выпускать и в бумаге (издательство «Эксмо»; входит в группу «Эксмо-АСТ»). Поштучные продажи цикла Дашкевича (с учетом сборника рассказов, который есть только в аудиоформате, сейчас в нем четыре части) на «Литресе» в январе – сентябре 2024 г. составили более 50 000 экземпляров, а у последнего романа «Демон пустоши» – более 18 000. Для сравнения: продажи последнего романа Акунина из цикла про Эраста Фандорина «Яма» в январе – сентябре 2023 г. составили около 15 000 штук (книга вышла в мае 2023 г.). С учетом продаж бумажной версии эта книга заняла 42-е место в топ-50 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга за первое полугодие 2023 г.
В числе других ярких книг в жанре исторического детектива Анурьев также назвал серию «Анонимус» (авторство романов, входящих в нее, скрыто. – «Ведомости»). В цикле два ключевых героя: по сюжету в современной России расследованиями занимается Орест Волин, а на рубеже XIX–XX вв. преступления раскрывает сыщик Нестор Загорский. Эта серия также появилась как самиздат-проект, с 2024 г. ее издает АСТ (входит в группу «Эксмо-АСТ»). При поштучной продаже на сервисе «Литрес» в январе – сентябре 2024 г. было реализовано более 43 000 книг цикла «Анонимус» (всего их – 17), в частности, пользователи приобрели более 6000 экземпляров пятнадцатой книги серии – «Бедная Лиза», которая вышла в июне.
О внушительных продажах серии Дашкевича в бумажных экземплярах рассказали «Ведомостям» и в издательстве «Эксмо». За январь – сентябрь 2024 г., по данным «Эксмо», было реализовано 139 280 книг цикла о графе Аверине, в частности, 35 261 экземпляр последней на текущий момент части серии – «Демон пустоши». В серии «Анонимус» за тот же период было продано 18 382 бумажных экземпляра, отмечают в АСТ: «Основную популярность она имеет именно в интернете».
Популярность детективной серии Дашкевича и проекта «Анонимус» связана с читательским трендом в детективной прозе на «миры, далекие от нашего времени или нашей реальности», считает шеф-редактор книжного сервиса «Яндекс.Книги» (ранее – «Букмейт»; входит в экосистему «Яндекса») Константин Мильчин. В «Эксмо-АСТ» высокие продажи указанных серий книг также объясняют, в том числе, их «уютной атмосферой» и читательским запросом на сеттинги периода Российской империи.
Интерес к серии Дашкевича и проекта «Анонимус» действительно может быть успешной попыткой крупных издательств предложить читателям «что-то взамен Акунина», резюмирует главный редактор книжного сервиса ReadRate Анастасия Ханина. У жанра исторического детектива довольно большая и устойчивая аудитория в России, отметила она: «И хорошо, когда издательства инициируют проекты, чтобы заполнить пустоты в востребованном сегменте рынка».