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Доля российских фильмов в кинопрокате достигла 79%

Ведомости

Рынок кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами, сборы произведенных в РФ картин превысили 29 млрд руб., сообщила ТАСС министр культуры России Ольга Любимова.

«Объем рынка кинопроката на 79% обеспечен российскими картинами. По итогам октября 2024 г. на счету отечественных фильмов 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей», – сказала она.

В текущем году семь отечественных фильмов превысили отметку по сборам в 1 млрд руб., уточнила министр. Среди них «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед-3» и др. В январе-октябре объем рынка кинопроката в стране достиг 37,5 млрд руб, это на 15% выше сборов за аналогичный период прошлого года, добавила Любимова. Российские фильмы собрали по итогам 2023 г. в два раза больше, чем в позапрошлом году (28,1 млрд руб. против 12,3 млрд руб.) и почти в три раза – по отношению к 2021 г., добавила она.

В августе Любимова говорила, что с начала 2024 г. объем рынка кинопроката в России составил почти 29 млрд руб., а доля произведенных в стране фильмов достигла 30%. Доля фильмов азиатских стран составила на тот момент 24% от всех иностранных релизов в кинопрокате страны.

Вышедшая на экраны в январе комедия Клима Шипенко «Холоп 2» заработала более 3 млрд руб. Релиз обошел по сборам предыдущую часть и стал вторым в списке самых кассовых российских фильмов после «Чебурашки» (6,8 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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