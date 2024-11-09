Доля российских фильмов в кинопрокате достигла 79%
Рынок кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами, сборы произведенных в РФ картин превысили 29 млрд руб., сообщила ТАСС министр культуры России Ольга Любимова.
«Объем рынка кинопроката на 79% обеспечен российскими картинами. По итогам октября 2024 г. на счету отечественных фильмов 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей», – сказала она.
В текущем году семь отечественных фильмов превысили отметку по сборам в 1 млрд руб., уточнила министр. Среди них «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед-3» и др. В январе-октябре объем рынка кинопроката в стране достиг 37,5 млрд руб, это на 15% выше сборов за аналогичный период прошлого года, добавила Любимова. Российские фильмы собрали по итогам 2023 г. в два раза больше, чем в позапрошлом году (28,1 млрд руб. против 12,3 млрд руб.) и почти в три раза – по отношению к 2021 г., добавила она.
В августе Любимова говорила, что с начала 2024 г. объем рынка кинопроката в России составил почти 29 млрд руб., а доля произведенных в стране фильмов достигла 30%. Доля фильмов азиатских стран составила на тот момент 24% от всех иностранных релизов в кинопрокате страны.
Вышедшая на экраны в январе комедия Клима Шипенко «Холоп 2» заработала более 3 млрд руб. Релиз обошел по сборам предыдущую часть и стал вторым в списке самых кассовых российских фильмов после «Чебурашки» (6,8 млрд руб.).