Доля российских фильмов в кинопрокате достигла 79%

В текущем году семь отечественных фильмов превысили отметку по сборам в 1 млрд руб., уточнила министр. Среди них «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед-3» и др. В январе-октябре объем рынка кинопроката в стране достиг 37,5 млрд руб, это на 15% выше сборов за аналогичный период прошлого года, добавила Любимова. Российские фильмы собрали по итогам 2023 г. в два раза больше, чем в позапрошлом году (28,1 млрд руб. против 12,3 млрд руб.) и почти в три раза – по отношению к 2021 г., добавила она.