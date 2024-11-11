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Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат

Ведомости

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не получил прокатное удостоверение в России, сообщили «Ведомостям» в компании «Атмосфера кино».

«Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение», – говорится в сообщении.

Премьера киноленты шведского режиссера иранского происхождения, лауреата Каннского фестиваля Али Аббаси была запланирована в России на 31 октября. Но 22 октября прокатчик – «Атмосфера кино» – сообщил о переносе премьеры на неизвестный срок. Тогда в пресс-службе «Атмосферы кино» «Ведомостям» сообщили о том, что смена даты обусловлена «техническими причинами».

Сам Дональд Трамп назвал фильм «фальшивым и безграмотным». Крупнейшие американские прокатчики отказались работать с «Учеником». В итоге картину выпустила в США независимая компания Briarcliff Entertainment. Прокат стартовал 11 октября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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