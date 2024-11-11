Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат

Премьера киноленты шведского режиссера иранского происхождения, лауреата Каннского фестиваля Али Аббаси была запланирована в России на 31 октября. Но 22 октября прокатчик – «Атмосфера кино» – сообщил о переносе премьеры на неизвестный срок. Тогда в пресс-службе «Атмосферы кино» «Ведомостям» сообщили о том, что смена даты обусловлена «техническими причинами».