Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат
Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не получил прокатное удостоверение в России, сообщили «Ведомостям» в компании «Атмосфера кино».
«Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение», – говорится в сообщении.
Премьера киноленты шведского режиссера иранского происхождения, лауреата Каннского фестиваля Али Аббаси была запланирована в России на 31 октября. Но 22 октября прокатчик – «Атмосфера кино» – сообщил о переносе премьеры на неизвестный срок. Тогда в пресс-службе «Атмосферы кино» «Ведомостям» сообщили о том, что смена даты обусловлена «техническими причинами».
Сам Дональд Трамп назвал фильм «фальшивым и безграмотным». Крупнейшие американские прокатчики отказались работать с «Учеником». В итоге картину выпустила в США независимая компания Briarcliff Entertainment. Прокат стартовал 11 октября 2024 г.