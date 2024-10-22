В России может не выйти фильм про Дональда Трампа

В России может не выйти фильм про Дональда ТрампаЛента, которую сам экс-президент США подверг критике, не получила прокатное удостоверение
Фильм о пути становлении Дональда Трампа «Ученик. Восхождение Трампа», который сам экс-президент США назвал «фальшивым и безграмотным», может не выйти в России. Премьера киноленты шведского режиссера иранского происхождения, лауреата Каннского фестиваля Али Аббаси была запланирована в России на 31 октября. Однако 22 октября прокатчик – «Атмосфера кино» – сообщил о переносе премьеры на неизвестный срок. В пресс-службе «Атмосферы кино» «Ведомостям» сообщили о том, что смена даты обусловлена «техническими причинами».
Но 22 октября прокатчик – «Атмосфера кино» – сообщил о переносе премьеры на неизвестный срок. В пресс-службе «Атмосферы кино» «Ведомостям» сообщили о том, что смена даты обусловлена «техническими причинами».
На текущий момент информации о выдаче прокатного удостоверения в соответствующем реестре Минкультуры отсутствует. Собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями выпуска фильма в России, подтвердил, что у фильма действительно на сегодня нет прокатного удостоверения, и не известно будет ли. По закону, без прокатного удостоверения фильмы в российских кинотеатрах не могут демонстрироваться.
«Ведомости» направили запрос в Минкультуры.
Картина «Ученик. Восхождение Трампа» рассказывает об отношениях сына крупного девелопера, молодого Дональда Трампа (Себастиан Стэн) и его старшего товарища, одиозного адвоката Роя Кона (Джереми Стронг), который стал наставником начинающего бизнесмена. Название (в оригинале – The Apprentice, т.е. «ученик») отсылает также к одноименному реалити-шоу талантов, которое вел на американском телевидении Трамп.
После премьеры фильма в основном конкурсе Каннского фестиваля 2024 г. юристы Трампа назвали картину «смесью лжи», которая порочит кандидата в президенты и «представляет собой прямое иностранное вмешательство в выборы» («Ученик» – копродукция США, Канады, Дании и Ирландии). Сам Трамп охарактеризовал картину как «дешевую клевету» и «халтуру», а его создателей обозвал «человеческими отбросами».
Крупнейшие американские прокатчики отказались работать с «Учеником». В итоге картину выпустила в США независимая компания Briarcliff Entertainment. Прокат стартовал 11 октября 2024 г. Картина выходит на фоне президентской кампании – Трамп, который занимал пост президента в 2016-2020 гг., снова выдвинут кандидатом от партии республиканцев. Голосование состоится 5 ноября.
Кроме США, «Ученик» уже вышел во Франции, Италии, Испании, Австралии и Новой Зеландии. В начале недели было объявлено, что от проката отказались в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Текущий мировой бокс-офис «Ученика» составляет около $4 млн.
Известность Аббаси принесла его фэнтези-драма «На границе миров», которая выиграла главный приз программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля 2018 г. В мае 2023 г. триллер Аббаси «Убийца «Священный паук», премьера которого также состоялась в Каннах, был отозван из российского проката. Прокатное удостоверение было аннулировано из-за наличия «материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Картина рассказывала о серийном убийце, который охотится на проституток.