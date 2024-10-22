В России может не выйти фильм про Дональда Трампа

На текущий момент информации о выдаче прокатного удостоверения в соответствующем реестре Минкультуры отсутствует. Собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями выпуска фильма в России, подтвердил, что у фильма действительно на сегодня нет прокатного удостоверения, и не известно будет ли. По закону, без прокатного удостоверения фильмы в российских кинотеатрах не могут демонстрироваться.