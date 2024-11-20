VK запустит собственный сервис для поиска работы «Карьерный хаб»

Рекрутинговый сервис HeadHunter в III квартале 2024 г. нарастил выручку на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,7 млрд руб., следует из финансового отчета. По данным компании, рост выручки произошел в основном за счет роста средней выручки на клиента на фоне сохраняющегося высокого спроса и повышенной конкуренции за персонал. Показатель выручки в России увеличился на 39,5%, составив 9,86 млрд руб.