VK запустит собственный сервис для поиска работы «Карьерный хаб»
Размер вложений пока не разглашается, однако Алексей Замесов, руководитель спецпроектов Ru-Center, оценивает затраты на техническую реализацию проекта в диапазоне от 300 до 400 млн руб. Основная часть средств, скорее всего, пойдет на продвижение нового продукта.
На данный момент лидирующие позиции на рынке занимает HeadHunter. Мнения экспертов РБК о том, сможет ли новый проект VK составить ему серьезную конкуренцию, разделились. Одни считают, что высокий спрос на подобные платформы в условиях нехватки кадров сыграет на руку новому сервису. Другие уверены, что HeadHunter уже удовлетворяет большинство потребностей пользователей.
Рекрутинговый сервис HeadHunter в III квартале 2024 г. нарастил выручку на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,7 млрд руб., следует из финансового отчета. По данным компании, рост выручки произошел в основном за счет роста средней выручки на клиента на фоне сохраняющегося высокого спроса и повышенной конкуренции за персонал. Показатель выручки в России увеличился на 39,5%, составив 9,86 млрд руб.