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VK запустит собственный сервис для поиска работы «Карьерный хаб»

Ведомости

Холдинг VK готовится к запуску собственного агрегатора вакансий под названием «Карьерный хаб». Сервис создается в сотрудничестве с Superjob. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в IT-отрасли и собеседника, близкого к компании.

Размер вложений пока не разглашается, однако Алексей Замесов, руководитель спецпроектов Ru-Center, оценивает затраты на техническую реализацию проекта в диапазоне от 300 до 400 млн руб. Основная часть средств, скорее всего, пойдет на продвижение нового продукта.

В пресс-службе Superjob подтвердили запуск проекта в партнерстве с VK. Там сообщили, что VK уже заключил контракты на размещение информации о поиске сотрудников на своем сервисе с госкорпорацией «Росатом», автомобильной группой «Авилон», нефтегазовым холдингом «Сибур» и рядом других компаний.

На данный момент лидирующие позиции на рынке занимает HeadHunter. Мнения экспертов РБК о том, сможет ли новый проект VK составить ему серьезную конкуренцию, разделились. Одни считают, что высокий спрос на подобные платформы в условиях нехватки кадров сыграет на руку новому сервису. Другие уверены, что HeadHunter уже удовлетворяет большинство потребностей пользователей.

Рекрутинговый сервис HeadHunter в III квартале 2024 г. нарастил выручку на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,7 млрд руб., следует из финансового отчета. По данным компании, рост выручки произошел в основном за счет роста средней выручки на клиента на фоне сохраняющегося высокого спроса и повышенной конкуренции за персонал. Показатель выручки в России увеличился на 39,5%, составив 9,86 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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