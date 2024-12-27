Любимова: сборы российского кино выросли на четверть в 2024 году
Сборы российского кино выросли на четверть в 2024 г., сообщила министр культуры Ольга Любимова, пишет «РИА Новости».
Кассовые сборы в стране поднялись на 16%. Любимова сообщила, что к середине декабря объем российского рынка кинопроката превысил 43 млрд руб., из которых 77% обеспечено отечественными фильмами.
Среди фильмов, преодолевших отметку в 1 млрд руб. в этом году, в Минкульте назвали «Мастера и Маргариту»», «Бременских музыкантов», «Летучий корабль», «Холопа 2», «Лед 3», «Сто лет тому вперед», «Огниво», а также мультфильм «Три богатыря и Пуп земли».
Кассовые сборы российских фильмов в июне – июле 2024 г. стали максимальными за последние три года, сообщали в Минкульте в августе. Объем рынка кинопроката за указанный период достигал 5,4 млрд руб. Это на 1,5 млрд руб. больше, чем в 2023 г., и на 3 млрд больше, чем в 2022 г. Тогда российские кинотеатры в первые два месяца лета посетили 16,3 млн зрителей.
В 2023 г. на экраны вышли фильмы «Чебурашка» и «Вызов», которые также занимали высокие строчки рейтингов по кассовым сборам. В мае 2023 г. портал The Numbers включил в свой рейтинг самого кассового мирового кино 2023 г. «Чебурашку» и «Вызов». «Чебурашка» от режиссера Дмитрия Дьяченко занял 20-е место в списке кассовых фильмов этого года с общим доходом в прокате в $86,1 млн. В то же время «Вызов» Клима Шипенко, первая полнометражная картина, снятая в космосе, занял последнее 50-е место с заработанными в прокате $10,5 млн.