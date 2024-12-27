Любимова: сборы российского кино выросли на четверть в 2024 году

В 2023 г. на экраны вышли фильмы «Чебурашка» и «Вызов», которые также занимали высокие строчки рейтингов по кассовым сборам. В мае 2023 г. портал The Numbers включил в свой рейтинг самого кассового мирового кино 2023 г. «Чебурашку» и «Вызов». «Чебурашка» от режиссера Дмитрия Дьяченко занял 20-е место в списке кассовых фильмов этого года с общим доходом в прокате в $86,1 млн. В то же время «Вызов» Клима Шипенко, первая полнометражная картина, снятая в космосе, занял последнее 50-е место с заработанными в прокате $10,5 млн.