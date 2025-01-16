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Заместителем гендиректора «Газпром-медиа холдинга» назначен Борис Ханчалян

Ведомости

Борис Ханчалян назначен заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.

«Мы планируем сфокусироваться на перспективных коммерчески привлекательных проектах как внутри страны, так и за ее пределами. Глобальная задача остается прежней – обеспечивать устойчивый рост и прибыльность “Газпром-медиа холдинга”», – прокомментировал свое назначение Ханчалян.

Ханчаляну 38 лет, до назначения он был советником генерального директора «Газпром-медиа холдинга» и занимал должность заместителя генерального директора ГПМ РТВ. Еще раньше работал в сфере реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, был членом Общественной палаты России.

Ханчалян выступал сопродюсером сериалов «Ресторан по понятиям» (2021 г.), «Бедный олигарх» (2022 г.) и «Салют, начальник!» (2022 г.). Комедийные проекты вышли на онлайн-платформах Premier и Rutube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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