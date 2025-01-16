Заместителем гендиректора «Газпром-медиа холдинга» назначен Борис Ханчалян
Борис Ханчалян назначен заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
«Мы планируем сфокусироваться на перспективных коммерчески привлекательных проектах как внутри страны, так и за ее пределами. Глобальная задача остается прежней – обеспечивать устойчивый рост и прибыльность “Газпром-медиа холдинга”», – прокомментировал свое назначение Ханчалян.
Ханчаляну 38 лет, до назначения он был советником генерального директора «Газпром-медиа холдинга» и занимал должность заместителя генерального директора ГПМ РТВ. Еще раньше работал в сфере реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, был членом Общественной палаты России.
Ханчалян выступал сопродюсером сериалов «Ресторан по понятиям» (2021 г.), «Бедный олигарх» (2022 г.) и «Салют, начальник!» (2022 г.). Комедийные проекты вышли на онлайн-платформах Premier и Rutube.