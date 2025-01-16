Заместителем гендиректора «Газпром-медиа холдинга» назначен Борис Ханчалян

Ханчаляну 38 лет, до назначения он был советником генерального директора «Газпром-медиа холдинга» и занимал должность заместителя генерального директора ГПМ РТВ. Еще раньше работал в сфере реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, был членом Общественной палаты России.