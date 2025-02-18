РСПП раскритиковал проект о прокатных удостоверениях для видеосервисов

Законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент, был внесен в Госдуму 12 декабря 2024 г. Документ предполагает, что основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения является присутствие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Проект также наделяет Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению поправок в ранее выданное прокатное удостоверение при изменении законодательства. В настоящее время такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.