РСПП раскритиковал проект о прокатных удостоверениях для видеосервисов
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям подготовила отрицательное заключение на законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов. Текст заключения опубликован на сайте союза.
РСПП обращает внимание, что указанная в пояснительной записке цель законопроекта – унификация требований к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах (АВС) – уже достигнута. В заключении сказано, что в силу идентичности регулирования АВС и СМИ в части распространения информации требования к собственникам аудиовизуальных сервисов по распространению фильмов уже унифицированы с требованиями к показу фильмов по ТВ и в кинозалах.
«В этой связи принятие законопроекта представляется избыточным», – отметили в РСПП.
Отмечается, что регулирование, предлагаемое документом, создаст для российских компаний неравные условия с зарубежными видеосервисами, а также приведет к проблемам, касающимся выдачи прокатных удостоверений на сериалы и разрушительному влиянию на устоявшуюся бизнес-практику производства и распространения многосерийных фильмов. Также законопроект создаст риски значительных финансовых потерь для добросовестных участников рынка, поспособствует деградации легального рынка АВС и увеличению пиратства.
Законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент, был внесен в Госдуму 12 декабря 2024 г. Документ предполагает, что основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения является присутствие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Проект также наделяет Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению поправок в ранее выданное прокатное удостоверение при изменении законодательства. В настоящее время такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.
На сегодняшний день прокатные удостоверения Минкульта должны получать создатели и прокатчики фильмов. Если в киноленте пропагандируются порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму, министерство может отказать в выдаче удостоверения или отозвать уже действующий документ. Авторы проекта предлагают распространить это правило и на видеосервисы.