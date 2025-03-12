Главным редактором журнала «Правила жизни» стал музыкант Антон Беляев

«Правила жизни» – российский глянцевый журнал. С 2005 по 2022 гг. носил название Esquire. Переименование произошло после того, как американская медиакорпорация Hearst прекратила сотрудничество с Россией и отозвал лицензию у компании Independent Media в связи с началом боевых действий на Украине в феврале 2022 г. Перезапуск журнала под новым названием состоялся 26 июля 2022 г.