Главным редактором журнала «Правила жизни» стал музыкант Антон Беляев

Главным редактором журнала «Правила жизни» стал музыкант Антон БеляевУправляющим директором назначена Алла Хечумова
Основатель группы Therr Maitz Антон Беляев назначен на должность главного редактора журнала «Правила жизни». Об этом сообщили в медиахолдинге Independent Media.
На этой должности Беляев сменил Трифона Бебутова. До него должность главреда занимал писатель Сергей Минаев, перешедший на пост редакционного директора журнала в июле 2023 г.
Беляев является музыкантом и продюсером. Помимо создания музыки является основателем проекта «LAB с Антоном Беляевым». Был участником и впоследствии наставником музыкального шоу «Голос». В 2019 г. стал ментором блока музыкальных видео на курсе «Режиссура короткой формы» в Московской школе кино (МШК).
Управляющим директором бренда назначена Алла Хечумова, занимавшая с 2022 г. пост коммерческого директора Independent Media. Также работала директором по рекламе Esquire и корпоративным директором по digital-продажам. Хечумова работает в холдинге с 2017 г., является лауреатом премии «Медиа-менеджер России 2024» в номинации «Мультимедийные медиа» («Коммерческий директор»).
«Правила жизни» – российский глянцевый журнал. С 2005 по 2022 гг. носил название Esquire. Переименование произошло после того, как американская медиакорпорация Hearst прекратила сотрудничество с Россией и отозвал лицензию у компании Independent Media в связи с началом боевых действий на Украине в феврале 2022 г. Перезапуск журнала под новым названием состоялся 26 июля 2022 г.