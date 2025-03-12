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Главным редактором журнала «Правила жизни» стал музыкант Антон Беляев

Управляющим директором назначена Алла Хечумова
Ведомости

Основатель группы Therr Maitz Антон Беляев назначен на должность главного редактора журнала «Правила жизни». Об этом сообщили в медиахолдинге Independent Media.

На этой должности Беляев сменил Трифона Бебутова. До него должность главреда занимал писатель Сергей Минаев, перешедший на пост редакционного директора журнала в июле 2023 г.

Беляев является музыкантом и продюсером. Помимо создания музыки является основателем проекта «LAB с Антоном Беляевым». Был участником и впоследствии наставником музыкального шоу «Голос». В 2019 г. стал ментором блока музыкальных видео на курсе «Режиссура короткой формы» в Московской школе кино (МШК).

Управляющим директором бренда назначена Алла Хечумова, занимавшая с 2022 г. пост коммерческого директора Independent Media. Также работала директором по рекламе Esquire и корпоративным директором по digital-продажам. Хечумова работает в холдинге с 2017 г., является лауреатом премии «Медиа-менеджер России 2024» в номинации «Мультимедийные медиа» («Коммерческий директор»).

«Правила жизни» – российский глянцевый журнал. С 2005 по 2022 гг. носил название Esquire. Переименование произошло после того, как американская медиакорпорация Hearst прекратила сотрудничество с Россией и отозвал лицензию у компании Independent Media в связи с началом боевых действий на Украине в феврале 2022 г. Перезапуск журнала под новым названием состоялся 26 июля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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