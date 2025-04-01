NRJ расторгнет контракт с «Газпром-Медиа» из-за вещания в новых регионах

С кем конкретно были заключены сделки в 2023–2024 гг. и какова их сумма, в «ГПМ-радио» не раскрыли. Но Терещук пояснил, что стоимость каждой сделки, как правило, складывалась из размера единовременной выплаты в рамках розыгрышей частот Федеральной конкурсной комиссии (ФКК) при Роскомнадзоре (если она установлена выше нуля), стоимости оборудования и «определенной премии». В рамках конкурсов ФКК с сентября 2023 г. по июль 2024 г. размер установленных «ненулевых» выплат за одну региональную частоту в зависимости от города в среднем варьировался в диапазоне от 1,45 млн до 3,5 млн руб., следует из данных на сайте РКН. В региональном городе-миллионнике рыночная стоимость радиочастоты в 2024 г. ориентировочно составляет 20–25 млн руб., в городе с населением около 500 000 человек – 10–15 млн руб., а в менее крупных городах – до 4 млн руб., оценивает собеседник «Ведомостей» в крупном радиохолдинге.