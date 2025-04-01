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NRJ расторгнет контракт с «Газпром-Медиа» из-за вещания в новых регионах

Ведомости

Французская радиостанция NRJ (Energy) заявила о намерении расторгнуть контракт с «Газпром-Медиа» после того, как узнала, что ее бренд используется в Донецке. Об этом руководство NRJ сообщило газете Libération.

По условиям соглашения, подписанного до начала спецоперации, вещание на этой территории не предусматривалось. Кроме того, контракт содержит запрет на размещение политической рекламы. NRJ подчеркнула, что уже начала процесс расторжения договора. В руководстве компании также отметили, что с 24 февраля 2022 г. якобы не получали от «Газпром-Медиа» никаких выплат.

3 сентября 2024 г. «Ведомости» писали, что субхолдинг «ГПМ-радио» (входит в холдинг «Газпром-медиа») за два года заключил рекордное количество сделок по покупке эфирных частот за последние шесть лет. Всего в 2023–2024 гг. субхолдинг, по его словам, приобрел восемь частот под запуск шести своих федеральных радийных форматов в разных городах России – Нижнем Новгороде (Relax FM), Миассе и Златоусте («Авторадио»), Магнитогорске и Орле (Like FM), Архангельске (Energy), Пензе (Comedy Radio) и Ельце («Юмор FM»). В 2021–2022 гг. субхолдинг купил три эфирные частоты (в Санкт-Петербурге, Выборге и Красной Поляне), а в 2019–2020 гг. – только одну (в Валдае), уточнил гендиректор Вадим Терещук.

С кем конкретно были заключены сделки в 2023–2024 гг. и какова их сумма, в «ГПМ-радио» не раскрыли. Но Терещук пояснил, что стоимость каждой сделки, как правило, складывалась из размера единовременной выплаты в рамках розыгрышей частот Федеральной конкурсной комиссии (ФКК) при Роскомнадзоре (если она установлена выше нуля), стоимости оборудования и «определенной премии». В рамках конкурсов ФКК с сентября 2023 г. по июль 2024 г. размер установленных «ненулевых» выплат за одну региональную частоту в зависимости от города в среднем варьировался в диапазоне от 1,45 млн до 3,5 млн руб., следует из данных на сайте РКН. В региональном городе-миллионнике рыночная стоимость радиочастоты в 2024 г. ориентировочно составляет 20–25 млн руб., в городе с населением около 500 000 человек – 10–15 млн руб., а в менее крупных городах – до 4 млн руб., оценивает собеседник «Ведомостей» в крупном радиохолдинге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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