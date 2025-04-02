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«Газпром-Медиа»: уведомлений от NRJ Group о расторжении контракта не поступало

Ведомости

Уведомлений от французской NRJ Group о расторжении контракта с «Газпром-Медиа» не поступало. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе холдинга.

В компании подчеркнули, что ООО «ГПМ Радио» действует в соответствии с российским законодательством, но детали соглашения с NRJ Group раскрывать не стали.

«Требования управления по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) не действуют на территории РФ и не распространяются на субъекты права в РФ», – пояснили в «Газпром-Медиа».

1 апреля газета Libération сообщила, что NRJ намерена прекратить сотрудничество с «Газпром-Медиа» после того, как узнала о вещании под ее брендом в Донецке. По информации издания, действующий контракт не предусматривал присутствие радиостанции на данной территории и запрещал размещение политической рекламы. В руководстве NRJ заявили, что процесс расторжения соглашения уже запущен. Также компания утверждает, что с 24 февраля 2022 года не получала платежей от «Газпром-Медиа».

По данным «Ведомостей», субхолдинг «ГПМ Радио» за последние два года заключил рекордное число сделок по покупке эфирных частот. В 2023–2024 гг. компания приобрела восемь частот для шести федеральных радиостанций в ряде городов России, включая Нижний Новгород (Relax FM), Архангельск (Energy), Пензу (Comedy Radio) и Елец («Юмор FM»). Для сравнения, в 2021–2022 гг. субхолдинг приобрел три частоты, а в 2019–2020 гг. – всего одну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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