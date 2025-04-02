«Газпром-Медиа»: уведомлений от NRJ Group о расторжении контракта не поступало
Уведомлений от французской NRJ Group о расторжении контракта с «Газпром-Медиа» не поступало. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе холдинга.
В компании подчеркнули, что ООО «ГПМ Радио» действует в соответствии с российским законодательством, но детали соглашения с NRJ Group раскрывать не стали.
«Требования управления по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) не действуют на территории РФ и не распространяются на субъекты права в РФ», – пояснили в «Газпром-Медиа».
1 апреля газета Libération сообщила, что NRJ намерена прекратить сотрудничество с «Газпром-Медиа» после того, как узнала о вещании под ее брендом в Донецке. По информации издания, действующий контракт не предусматривал присутствие радиостанции на данной территории и запрещал размещение политической рекламы. В руководстве NRJ заявили, что процесс расторжения соглашения уже запущен. Также компания утверждает, что с 24 февраля 2022 года не получала платежей от «Газпром-Медиа».
По данным «Ведомостей», субхолдинг «ГПМ Радио» за последние два года заключил рекордное число сделок по покупке эфирных частот. В 2023–2024 гг. компания приобрела восемь частот для шести федеральных радиостанций в ряде городов России, включая Нижний Новгород (Relax FM), Архангельск (Energy), Пензу (Comedy Radio) и Елец («Юмор FM»). Для сравнения, в 2021–2022 гг. субхолдинг приобрел три частоты, а в 2019–2020 гг. – всего одну.