«Газпром-Медиа»: уведомлений от NRJ Group о расторжении контракта не поступало

1 апреля газета Libération сообщила, что NRJ намерена прекратить сотрудничество с «Газпром-Медиа» после того, как узнала о вещании под ее брендом в Донецке. По информации издания, действующий контракт не предусматривал присутствие радиостанции на данной территории и запрещал размещение политической рекламы. В руководстве NRJ заявили, что процесс расторжения соглашения уже запущен. Также компания утверждает, что с 24 февраля 2022 года не получала платежей от «Газпром-Медиа».