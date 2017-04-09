Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Рогозин

«Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать».

Вице-премьер правительства России осудил намерение сенаторов США создать «гибридный трибунал» для расследования «преступлений режима Башара Асада». («Ведомости»)

Виктор Озеров

«Северная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР».

Председатель комитета Совета Федерации по обороне не исключает, что США захотят нанести ракетный удар по военным объектам в КНДР. («РИА Новости»)

Сергей Миронов

«Государство тотально не умеет убеждать, доказывать, говорить с народом. Лишь президент напрямую разговаривает с населением, больше никто».

По словам лидера «Справедливой России», вышедшая 26 марта на улицы молодежь поняла, что «перспективы есть только у детей олигархов, бюрократов». («Ведомости»)