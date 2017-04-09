Слова
Дмитрий Рогозин
«Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать».
Вице-премьер правительства России осудил намерение сенаторов США создать «гибридный трибунал» для расследования «преступлений режима Башара Асада». («Ведомости»)
Виктор Озеров
«Северная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР».
Председатель комитета Совета Федерации по обороне не исключает, что США захотят нанести ракетный удар по военным объектам в КНДР. («РИА Новости»)
Сергей Миронов
«Государство тотально не умеет убеждать, доказывать, говорить с народом. Лишь президент напрямую разговаривает с населением, больше никто».
По словам лидера «Справедливой России», вышедшая 26 марта на улицы молодежь поняла, что «перспективы есть только у детей олигархов, бюрократов». («Ведомости»)