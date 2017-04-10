Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: Вкратце

Льготы для IT-компаний приняты в первом чтении

Госдума в пятницу приняла в первом чтении правительственный проект закона о продлении действия до 2023 г. включительно тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8% для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Интерфакс

Surface от Microsoft возглавил пользовательский рейтинг планшетов в США

Американские потребители признали планшет Surface от Microsoft самым удачным устройством в этой категории – гаджет получил 855 баллов из 1000 возможных в рамках ежегодного опроса, проводимого аналитической компанией J.D.Power. Пользователи обращали особое внимание на дизайн, стилистику и функциональность Surface, говорится в обзоре J.D.Power 2017 US Tablet Satisfaction Study. Apple с iPad заняла 2-е место – 849 баллов, планшеты Samsung оказались на 3-й строчке – 847 баллов. Интерфакс