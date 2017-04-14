Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Фридман ищет испанский след в России

Фридман ищет испанский след в России

Фридман не предъявлял претензии к El Confidencial, говорит представитель испанской газеты
Фридман не предъявлял претензии к El Confidencial, говорит представитель испанской газеты
Е. Разумный / Ведомости

Один из владельцев «Альфа-групп» и LetterOne, Михаил Фридман, подал иск в Останкинский суд Москвы к ЗАО «Бизнес ньюс медиа» – издателю газеты «Ведомости» – и журналисту издания Ивану Васильеву, сообщила представитель суда Кристина Батырова. Иск касается статьи от 27 февраля – «Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о «русской мафии».

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