Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Фридман ищет испанский след в России

Один из владельцев «Альфа-групп» и LetterOne, Михаил Фридман, подал иск в Останкинский суд Москвы к ЗАО «Бизнес ньюс медиа» – издателю газеты «Ведомости» – и журналисту издания Ивану Васильеву, сообщила представитель суда Кристина Батырова. Иск касается статьи от 27 февраля – «Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о «русской мафии».