Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 56,42

За последние семь дней нефть подешевела почти на 5%. Но рубль на это практически не отреагировал. Курс доллара, установленный ЦБ, уменьшился на 18 коп. до 56,42 руб./$. Долларовые сбережения подешевели лишь на 0,3%.