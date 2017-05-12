Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Березкин принес смартфон на почту

Вчера «Почта России» определила победителя конкурса на закупку 15 000 смартфонов для почтальонов, говорится в материалах госзакупок. Это будут смартфоны Inoi на операционной системе (ОС) Sailfish Mobile OS Rus, сообщил представитель «Почты России». За устройства компания заплатит 171,1 млн руб. при начальной цене конкурса 195 млн руб. Получается, что смартфоны оценены в 11 400 руб. Это укладывается в среднюю цену корпоративных закупок смартфонов в России, считает президент «Евросети» Александр Малис.

Систему Sailfish Mobile OS Rus разрабатывает связанная с основателем холдинга ЕСН Григорием Березкиным компания «Открытая мобильная платформа». Она участвовала в конкурсе со смартфоном Jolla C, работающим на этой системе, но победил другой участник торгов – компания «Центр дистрибьюции» с работающим на этой же ОС устройством Inoi.

Первоначальную ОС Sailfish разработала финская компания Jolla, созданная выходцами из Nokia. В 2015 г. стало известно, что совладелец Jolla – Березкин. «Открытая мобильная платформа» производством смартфонов не занимается. Она разрабатывает ОС и лицензирует ее производителям смартфонов. Например, устройства Jolla C, которые компания предлагала «Почте России», производит сама Jolla в Китае, уточнил он.

Победивший в конкурсе «Центр дистрибьюции» (работает под брендом VVP Group) – один из партнеров компании «Иной», которая и разработала смартфон Inoi. Он был представлен несколько месяцев назад на мобильном конгрессе в Барселоне. VVP Group была дистрибутором Nokia, а в ноябре 2014 г. помогала Jolla c организацией интернет-магазина в России, доставкой заказов и поддержкой пользователей. По данным СПАРК, 100% «Центра дистрибьюции» принадлежит Глебу Сибирцеву. Он вчера отказался от комментариев.

«Почта России» будет первым покупателем смартфонов Inoi в нашей стране. «Ведомостям» не удалось обнаружить эти устройства в продаже, а на предзаказ их предлагает интернет-магазин Buyon. Его владелец, по данным СПАРК, – Сибирцев. Кроме того, закупка «Почты России» – первая сделка с Sailfish OS в корпоративном сегменте не только в России, но и в мире, сообщил гендиректор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

Sailfish Mobile OS Rus отличается полным контролем над всеми функциями смартфона, имеет встроенную криптографическую защиту информации с поддержкой отечественных алгоритмов шифрования, объясняет Эйгес.

Вдобавок заказчик контролирует всю инфраструктуру управления устройствами, добавляет он.

В закупочной документации «Почты России» ОС не указана, но отмечается, что она должна быть сертифицирована Федеральной службой безопасности (ФСБ). Такие сертификаты у российской Sailfish есть, сказал Эйгес. Но в технической документации «Почта России» поясняла, что готова будет закупить либо смартфоны Jolla C, либо их эквиваленты с заданными техническими характеристиками.

Смартфоны нужны «Почте России» для проекта мобильных почтово-кассовых терминалов, с помощью которых почтальоны оказывают финансовые услуги на дому: принимают платежи за ЖКХ, оформляют страховки, оплачивают кредиты. Представитель госпредприятия рассказал, что уже сейчас 10 000 почтальонов оснащены такими устройствами, а самим проектом платежей на дому «Почта России» занимается с 2014 г.

Подавляющее число ОС сертифицировано по требованиям Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК) и шансы мобильных ОС Android и Apple iOS получить сертификаты ФСТЭК и ФСБ невелики, считает президент ассоциации «Тайзен.ру» и бывший глава корпоративных продаж Samsung Андрей Тихонов.