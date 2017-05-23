Коммунальный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что выявила антиконкурентное соглашение на восьми открытых аукционах Минобороны в 2015 г. с общей начальной минимальной ценой около 1,8 млрд руб. Ведомство признало участников этих торгов – фирмы «Белый медведь», «Коралклин», «Миллениум клин» и группу лиц в составе обществ с ограниченной ответственностью «Компонент», «Экобалт», «Рускомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн» нарушившими антимонопольное законодательство, указано в сообщении. Процент снижения начальной максимальной цены контракта во всех случаях не превышал 1,5%. Отказ от соперничества между участниками таких крупных торгов приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Штраф за участие в картельном сговоре этим компаниям будет назначен позднее в ходе административного дела, отметила ФАС. «Мы учтем тот факт, что одна из компаний совершила «явку с повинной», т. е. добровольно сообщила в антимонопольный орган об <...> антиконкурентном соглашении и отказе от дальнейшего в нем участия», – уточнил замруководителя ФАС России Алексей Доценко, не называя компании.

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