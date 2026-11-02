«Новая газета», ранее признанная иноагентом, прекращает свою работу

«Новая газета», ранее признанная иноагентом, прекращает свою работуРешение принято из-за невозможности финансирования
Редакция признанной в России иноагентом «Новой газеты», проработавшая в России 33 года, объявила о прекращении своей деятельности с 9 ноября 2026 г. В этот день журналисты покинут редакцию в Потаповском переулке в Москве. Вместе с ней закрывается и музей Анны Политковской, который был создан в 2021 г., в 15-ю годовщину ее убийства.
«Новая газета» была основана в 1993 г. группой журналистов, покинувших «Комсомольскую правду», среди которых был Дмитрий Муратов
За время работы погибли шесть сотрудников издания. В 2000 г. после избиения в своем подъезде скончался журналист «Новой газеты» Игорь Домников. В 2003 г. умер журналист и депутат Госдумы от «Яблока» Юрий Щекочихин, занимавшийся расследованиями коррупции и деятельности организованных преступных групп. В 2006 г. в Москве была застрелена в лифте своего дома специальный корреспондент издания Анна Политковская, известная публикациями о ситуации на Кавказе. В 2009 г. была убита правозащитница Наталья Эстемирова, сотрудничавшая с газетой. Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова также среди погибших авторов издания (2009 г.).
О пользе острых тем, выходивших в «Новой», говорили и представители власти. К примеру, «такую журналистику» хвалил в поздравлении к 20-летию газеты тогдашний премьер-министр, экс-президент Дмитрий Медведев. В октябре 2021 г. Муратов получил Нобелевскую премию мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». Тогда глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен отметила, что он «последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы».
В 2022 г. «Новая газета» получила два предупреждения от Роскомнадзора, после чего в соответствии с законом выпуск печатного издания был приостановлен. В том же году часть журналистов, покинувших Россию, объявили о создании самостоятельного проекта «Новая газета Европа
В сентябре 2026 г. Минюст признал «Новую газету» иностранным агентом. Тогда ведомство пояснило, что, по их информации, издание «распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей и об избирательной системе в России». В апреле в редакции прошли обыски по делу о незаконном использовании персональных данных.
«Нас поставили перед фактами, в рамках которых мы не в состоянии были выжить. Во-первых, нас одномоментно лишили помещения, дав нам месяц на съезд, что для организации, которая провела там 29 лет, фактически невозможный срок, потому что надо найти и склады, и все остальное. А во-вторых, в это же буквально время, эквайринговые платформы отказались обслуживать нас. Единственный источник нашего существования – донаты читателей – стали невозможными», – сказал «Ведомостям» Сергей Соколов, который был главным редактором «Новой». Возник и ряд других технических трудностей, добавил он.
По словам Соколова, у редакции пока не было времени подумать о будущих планах. На данный момент журналисты находятся «в состоянии переездов» и думают лишь о том, как исправлять текущую ситуацию. О том, кто бы мог заехать после «Новой газеты» в освободившееся здание, Соколов не знает. От комментариев по поводу того, как, кто и за какой счет платил аренду в последние годы, в редакции воздержались. Муратов не ответил на звонки «Ведомостей».-