«Новая газета», ранее признанная иноагентом, прекращает свою работу

«Нас поставили перед фактами, в рамках которых мы не в состоянии были выжить. Во-первых, нас одномоментно лишили помещения, дав нам месяц на съезд, что для организации, которая провела там 29 лет, фактически невозможный срок, потому что надо найти и склады, и все остальное. А во-вторых, в это же буквально время, эквайринговые платформы отказались обслуживать нас. Единственный источник нашего существования – донаты читателей – стали невозможными», – сказал «Ведомостям» Сергей Соколов, который был главным редактором «Новой». Возник и ряд других технических трудностей, добавил он.