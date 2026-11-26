А вот восстановление котировок нефти и металлов могло поддержать российский рынок, указал Смирнов. Риск-аппетит на мировых рынках улучшился после сообщений СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа пока не определилась со сроками введения новых пошлин против ЕС, Китая и других стран, допустил он.