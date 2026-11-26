Итоги торгов на Мосбирже 26 ноябряИндекс курсировал в нижней половине диапазона 2300–2400 пунктов
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 26 ноября, уменьшился на 0,87% до 2336,31 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 0,65% и составил 896,16 пункта.
Лидерами роста стали бумаги:
«Фосагро» (+1,8%),
«Циана» (+1,2%),
АФК «Система» (+0,8%),
«Совкомфлота» (+0,4%)
и МКБ (+0,4%).
В аутсайдерах оказались:
обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,7),
банка «Санкт-Петербург» (-2,2),
«Сургутнефтегаза» (-2%),
бумаги «Интер РАО» (-2%)
и «Газпрома» (-1,90%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,49% (-6 коп.) до 12,28 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,1 руб. (-19 коп.). Официальный курс евро составил 89,8 руб. (-43 коп.). Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,8% до $91,3/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,7% до $85,1/барр.
Индекс Мосбиржи в четверг курсировал в нижней половине диапазона 2300–2400 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. На геополитическом фронте продолжается информационная пауза: инвесторы ждут конкретики по следующему этапу мирных переговоров по Украине и возможному участию в них европейских представителей, рассуждает он.
Данные Росстата, вышедшие днем ранее, не внушили оптимизма, отметил эксперт. Недельная инфляция с 17 по 23 ноября ускорилась до 0,3% с 0,19% в предыдущий период. В октябре рост потребительских цен составил 0,99% после 0,35% в сентябре. Годовая инфляция выросла до 7,1% с 7,07%.
А вот восстановление котировок нефти и металлов могло поддержать российский рынок, указал Смирнов. Риск-аппетит на мировых рынках улучшился после сообщений СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа пока не определилась со сроками введения новых пошлин против ЕС, Китая и других стран, допустил он.
До появления значимых геополитических новостей индекс Мосбиржи продолжит курсировать в диапазоне 2300–2400 пунктов, ожидает Смирнов. Его прогноз по курсу юаня до конца недели – 12,3 руб., по курсу доллара – 82 руб.
Рубль в четверг стабилизировался и отыграл потери предыдущего дня: поддержку мог оказать фактор налогового периода и повышение сырьевых цен, считает эксперт. К тому же статистика Росстата по инфляции укрепляет ожидания более длительного периода высоких процентных ставок, что благоприятно для национальной валюты, добавил он.
В пятницу в Брюсселе завершится саммит лидеров ЕС: для отечественных инвесторов важно то, что будет касаться санкций и украинской проблематики, говорит Смирнов. Финансовые отчеты в этот день представит целый ряд компаний: «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», ВТБ, «Русгидро», «Интер РАО», «Диасофт». Банк России опубликует обзор ключевых показателей управляющих компаний.