От редакции
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: От редакции: Путин не местный

Как россияне видят круг ответственности президента

Есть вещи, неподвластные ручному управлению

Владимир Путин – не только президент, но иногда еще немного губернатор, мэр и глава района. Как следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного по итогам прямой линии президента, 42% россиян уверены, что президент несет ответственность в том числе и за решение местных проблем, а 44% считают правильным, что он занимается сугубо локальными вопросами вроде ликвидации свалки в подмосковной Балашихе. За то, чтобы ответственность была поделена между Москвой и регионами в соответствии с Конституцией, высказался 51% опрошенных.

Социальный инфантилизм распределен в обществе довольно равномерно. Общее соотношение традиционалистов, воспринимающих государство как «большую семью», глава которой отвечает за все, и модернистов с протогражданской позицией сохраняется на разных уровнях выборки, отмечает ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман: и по уровню образования, и по типу населенного пункта (Москва и Петербург не исключение). А среди молодежи традиционалистов оказалось даже несколько больше среднего.

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