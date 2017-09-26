Аналитика
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Cтратегия: Парк гибридного периода

«Зарядье»: парк гибридного периода

Политолог Дмитрий Травин о том, что новый московский парк говорит о российском устройстве

Из гостиницы «Россия», стоявшей «во времена далекие, теперь почти былинные» на месте парка «Зарядье», получился своеобразный символ советской системы. Мне довелось несколько раз жить в этом массивном безликом четырехугольнике с обилием стандартных комнат-ячеек для стандартных командированных, присланных в стандартные советские ведомства. Эдакая 3-я улица Строителей для тех «декабристов», которые вместо предновогодней бани отправлялись корректировать задним числом невыполненный годовой план.

Где бы ни начиналось движение по длинному гостиничному коридору, заканчивалось оно в стандартном буфете, расположенном на углу двух корпусов. Там потреблялись две стандартные сосиски со стандартным чаем и полстакана сметаны. Движение по следующему коридору приводило в такой же буфет с таким же набором. И далее по кругу к исходной точке... Что, в общем, напоминало строительство коммунизма.

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