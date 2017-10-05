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Ксения Болецкая
Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Компания недели: «В контакте»

«В контакте» заплатит за музыку пользователями

Социальные сети – тоже бизнес

Социальная сеть «В контакте» на прошлой неделе объявила, что сократит время бесплатного фонового прослушивания музыки до часа в день, а в дальнейшем – до получаса. Так же поступила социальная сеть «Одноклассники» (обе входят в Mail.ru Group). Это требование правообладателей, объяснил представитель «В контакте». Когда-то неограниченные запасы музыки внутри «В контакте» стали фишкой этой соцсети. В магазинах мобильных приложений можно было найти пару десятков неофициальных сервисов для бесплатного прослушивания музыки «В контакте». Теперь пользователей готовят к тому, что бесплатной музыки не бывает: либо плати, либо слушай рэпера Pharaoh вперемешку с рекламой «Тинькофф банка».

Каждая социальная сеть по природе шизофренична. С одной стороны, сервисы максимально заточены под удобство пользователей. С другой – социальные сети, как любой бизнес, заняты зарабатыванием денег и, как правило, такой заработок означает ограничение удобств для тех же пользователей.

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