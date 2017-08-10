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Выручка «В контакте» во II квартале выросла больше чем в полтора раза

Доходы всей Mail.ru Group увеличились на 36,8%

Выручка Mail.ru Group во II квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2016 г. увеличилась сразу на 36,8% до 13,1 млрд руб., сообщил холдинг. Показатель EBITDA при этом растет заметно медленнее - на 6,5% до 4,6 млрд руб. в последнем квартале, а чистая прибыль - на 2,1% до 3 млрд руб. Председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин и гендиректор группы Борис Добродеев объясняют снижение рентабельности компании ростом инвестиций: «Мы продолжаем инвестировать в наши новые проекты, которые пока неприбыльны, и развивать их».

Быстрее всего в рамках группы продолжает расти социальная сеть «В контакте» - ее доходы увеличились сразу на 59,1% до 3,1 млрд руб.

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