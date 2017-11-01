Донбасс не наш

Доля сторонников присоединения ДНР и ЛНР к России сокращается на фоне общей утраты интереса к событиям на Украине, по мере затухания конфликта снижается и градус негативного отношения к соседней стране.

Такие настроения отражают усталость от внешнеполитической повестки и нежелание тратиться на содержание мятежных территорий во времена бюджетной экономии.

«Левада-центр» и Киевский международный институт социологии провели в сентябре перекрестный опрос граждан России и Украины об их отношении к соседям. По данным «Левада-центра», доля россиян, плохо относящихся к Украине, незначительно снизилась по сравнению с сентябрем 2016 г. – с 56 до 53%, доля относящихся хорошо выросла с 26 до 32%, нет ответа у каждого шестого. Это достаточно стабильные показатели, так что о долгосрочной тенденции доброжелательности говорить рано. Украинцы относятся к России несколько лучше, но тенденция обратная. В сентябре 2014 г. хорошо относившиеся к России были в относительном большинстве (48% против 42% относившихся плохо), сейчас – в меньшинстве (46% против 37% относившихся хорошо).

Негативное отношение к Украине ослабло на фоне снижения интереса к событиям в соседней стране в целом: за последние три года доля внимательно следящих за событиями на Украине сократилась вдвое с 64 до 31%.

Отношение к самопровозглашенным республикам противоречиво. Сейчас 41% опрошенных россиян считают, что в конфликте в Донбассе Россия должна поддерживать ДНР и ЛНР, 37% – ни одну из сторон, еще 6% – Украину. Но поддерживать – не значит жить одной семьей. В марте 2014 г. 48% были за присоединение ДНР и ЛНР к России, в марте 2017 г. так считал только 21% россиян. Три года назад 12% опрошенных считали оптимальным вариантом независимость ДНР и ЛНР, сейчас – уже 37%. Мало изменилась доля сторонников статус-кво (8 и 7%), как и сохранения их в составе Украины при расширении автономии: было 17% – стал 21%.

Отношение к Украине и самопровозглашенным республикам изменилось из-за усталости от внешней политики и больших, по ощущениям россиян, затрат на нее, полагает Денис Волков из «Левады»: люди хотели бы, чтобы средства российского бюджета шли на внутренние нужды страны. Даже за крымский триумф спустя три года платить готовы не все. По данным мартовского опроса «Левада-центра», выделение бюджетных средств и нефтегазовых доходов на обустройство Крыма не одобряет 55% респондентов, одобряет – 24%.