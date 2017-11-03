Что не так с памятником жертвам репрессий

Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Стена скорби

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Великая Отечественная война, сопоставимая с репрессиями по количеству солдатских жертв, несравненно в большей степени используется нынешней российской властью в разного рода идеологических конструкциях и парадоксальных сравнениях АГН

Открыли, значит, президент и патриарх памятник жертвам репрессий под названием «Стена скорби». Сказали речи. У меня, потомка невинных жертв, остались некоторые смысловые и стилистические вопросы, хочу их задать.

Первый. Выбор места для памятника. Недавно в непосредственной близости от Кремля появился памятник св. равноапостольному Владимиру, крестителю Руси. «Стена скорби» стоит от Кремля гораздо дальше. Правильно ли будет понять, что св. Владимир нынешней власти существенно дороже, чем память десятков миллионов невинных жертв?