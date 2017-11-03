Мнения
Платный
Кирилл Харатьян
Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Стена скорби

Что не так с памятником жертвам репрессий

Жертвы по-прежнему безлики, а палачи анонимны

Открыли, значит, президент и патриарх памятник жертвам репрессий под названием «Стена скорби». Сказали речи. У меня, потомка невинных жертв, остались некоторые смысловые и стилистические вопросы, хочу их задать.

Первый. Выбор места для памятника. Недавно в непосредственной близости от Кремля появился памятник св. равноапостольному Владимиру, крестителю Руси. «Стена скорби» стоит от Кремля гораздо дальше. Правильно ли будет понять, что св. Владимир нынешней власти существенно дороже, чем память десятков миллионов невинных жертв?

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике