Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: Когда индекс верховенства права низкий

Что держит Россию внизу рейтинга верховенства права

Политолог Владимир Кудрявцев о сильных и слабых сторонах российской судебной и правоохранительной систем
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Места в различных мировых рейтингах и индексах давно превратились в своеобразный фетиш для чиновников по всему миру, и это неудивительно. С одной стороны, чем выше страна в том или ином рейтинге, тем более привлекательна она для инвестиций. С другой – высокие позиции или по крайней мере устойчивая положительная динамика помогает обезоружить политических противников внутри страны. Действительно очень сложно критиковать правительство, которое хорошо выполняет свою работу или успешно справляется с проблемами, причем такая оценка отражена не в собственных победных реляциях, а в индексе, составленном внешними экспертами и претендующем на объективность.

Недавно международная НКО The World Justice Project выпустила новый доклад о состоянии верховенства права в мире. Такие доклады выходят с 2006 г., а с 2010 г. центральное место в них занимает индекс верховенства права (ИВП). Индексация стран производится как с помощью оценок экспертов, так и с использованием репрезентативных соцопросов по крупным городам. В ходе таких опросов респондентам предлагаются виньетки – замеряется реакция на своеобразные мысленные эксперименты, например: «Представьте себе, что крупный чиновник был уличен во взятке. Какой будет реакция властей?» Это в некоторой степени защищает доклад от обычной критики насчет возможной ангажированности экспертов.

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