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Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Цифра недели: 7 руб. 09 коп. стоил Владимиру Путину каждый голос избирателя на выборах президента

Избиратели по 7 рублей 09 копеек

Финансовые результаты президентских выборов сильно отличаются от электоральных: Максим Сурайкин выиграл у Владимира Путина
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В понедельник Центризбирком подвел финансовые итоги президентской кампании. В отличие от самих выборов в этом отчете обнаружилась неожиданная интрига. Самым эффективным кандидатом с точки зрения стоимости одного голоса избирателя стал не победивший с рекордным результатом Владимир Путин (у него этот показатель составил 7 руб. 09 коп.), а занявший предпоследнее место лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, которому каждый полученный голос обошелся в 3 руб. 53 коп. Цифра, кстати, для настоящего коммуниста почти символическая, поскольку напоминает о легендарной цене бутылки водки (3 руб. 62 коп.) в эпоху позднего Брежнева.

Да и по другим параметрам финансовые итоги выборов сильно отличаются от электоральных. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вдвое уступивший по числу голосов занявшему второе место выдвиженцу КПРФ Павлу Грудинину, по суммарным затратам на кампанию едва не вышел в лидеры, символически проиграв Путину – 399 млн руб. против 399,8 млн. А третьим в финансовом зачете стал основатель «Яблока» Григорий Явлинский, потративший на выборы 234,8 млн руб. и опередивший по этому показателю того же Грудинина (227 млн). Правда, все это позволило яблочнику снискать симпатии лишь 1,05% избирателей и занять пятое место вслед за дебютировавшей в большой политике Ксенией Собчак.

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