Как посчитать мигрантов

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Мигрантов в Россию из зарубежья с 2011 г. приезжает все больше, но надолго остаются у нас все меньше, следует из майского доклада Аналитического центра при правительстве о миграции в стране за 2017 г. Расчеты центра на основе данных Росстата показывают, что за 2005–2017 гг. въезжающих в Россию иностранных мигрантов в целом больше выезжающих. Такая динамика укладывается в стратегию правительства, которое рассчитывает за счет мигрантов, прежде всего из стран бывшего СССР, компенсировать естественную убыль населения в России. Так называемый миграционный прирост – разница между приехавшими и уехавшими из страны мигрантами за год – в 2011 г. вырос более чем в 1,5 раза (более 300 000 человек), после чего пошел на спад (212 000 по итогам 2017 г.), но все же планы правительства обеспечить к 2016 г. миграционное сальдо на уровне не менее 200 000 человек ежегодно выполнялись. Однако ориентир на 2025 г. – 300 000 человек – может быть провален, осторожно намекают аналитики центра, в том числе по не зависящим от правительства причинам. Миграционная привлекательность России для иностранцев падает, в том числе из-за сокращения покупательной способности зарплаты в России, пересчитанной в долларах, говорится в докладе.

Резкие всплески прибывших и убывших, а также оставшихся в России в 2011 г. объясняются изменением методики учета миграции, отмечает Никита Мкртчян из Института демографии Высшей школы экономики. До 2011 г. все, кто зарегистрировался по месту пребывания, пусть даже на год или два, в статистику долговременной миграции не попадали. С 2011 г. всех, кто зарегистрировался на девять месяцев и более, уже автоматически относят к долгосрочным мигрантам, что, конечно, рисует близкую к целевым показателям правительства картину. Но это лукавые цифры.

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