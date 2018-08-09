Рецепт успехов Алишера Усманова

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Евгений Разумный / Ведомости

Уважение, даже нет, глубокое уважение – вот, я думаю, главная черта крупнейшего российского бизнесмена Алишера Усманова; интерес к нему всегда велик, но теперь снова возник, потому что он продал свою долю в английском футбольном клубе «Арсенал» американскому девелоперу Стэну Кронке. И представьте: этот американец 90% денег на покупку взял в долг! Как-то это неуважительно, мне кажется: денег нет, а лезет покупать! Ну, Алишеру-то Усманову эта бесшабашность только на руку: он отлично заработал на «Арсенале»! И заодно обезопасил себя от претензий, которые могли бы неуважительно предъявить к нему британцы: им, видите ли, интересно, где это российские предприниматели берут свои капиталы! А потому что российские предприниматели – уважаемые люди!

И бизнес свой Алишер Усманов строит прежде всего на уважении. Например, к такому замечательному человеку, как Рем Вяхирев. Свыше 20 лет назад из глубокого уважения к Рему Ивановичу и «Газпрому», которым тот руководил, Алишер Бурханович взялся за неблагодарную, но такую нужную работу – взыскивать долги за поставленный газ с некоторых металлургических, но и не только предприятий. Часть из них потом из уважения к Алишеру Бурхановичу решила перейти к нему в собственность.