От редакции
Статья опубликована в № 4646 от 05.09.2018 под заголовком: Память за свой счет

Кто должен платить за реставрацию народного памятника

Государство не нашло средств для ремонта сооруженного на пожертвования памятника Минину и Пожарскому на Красной площади
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Призыв к гражданам сброситься на реставрацию одного из важнейших символов отечественной истории выглядит двусмысленно на фоне заявлений первых лиц государства об уважении к прошлому, зато может стать неплохой проверкой на укорененность символов «народного единства».

На прошлой неделе Государственный исторический музей (ГИМ) объявил при поддержке Российского исторического общества сбор 46 млн руб. на реставрацию памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади Москвы. Как пояснили «Ведомостям» в ГИМе, монумент нуждался в реставрации еще до его передачи в ведение музея в конце 2017 г. Необходимо демонтировать скульптуру для ее восстановления в закрытом помещении, а также отремонтировать постамент. Отсрочка реставрации грозит утратой одного из символов российской истории и части ансамбля Красной площади, объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике