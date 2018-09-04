Кто должен платить за реставрацию народного памятника
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Призыв к гражданам сброситься на реставрацию одного из важнейших символов отечественной истории выглядит двусмысленно на фоне заявлений первых лиц государства об уважении к прошлому, зато может стать неплохой проверкой на укорененность символов «народного единства».
На прошлой неделе Государственный исторический музей (ГИМ) объявил при поддержке Российского исторического общества сбор 46 млн руб. на реставрацию памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади Москвы. Как пояснили «Ведомостям» в ГИМе, монумент нуждался в реставрации еще до его передачи в ведение музея в конце 2017 г. Необходимо демонтировать скульптуру для ее восстановления в закрытом помещении, а также отремонтировать постамент. Отсрочка реставрации грозит утратой одного из символов российской истории и части ансамбля Красной площади, объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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