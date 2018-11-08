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Статья опубликована в № 4691 от 08.11.2018 под заголовком: Как убедить граждан доверять полиции

Когда граждане смогут по-настоящему доверять полиции

Социолог Кирилл Титаев о важности работы с потерпевшим, а не с преступлением
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В эту субботу, 10 ноября, отмечается праздник, учрежденный в 1962 г. как День милиции, а с 2011 г. именуемый Днем сотрудника органов внутренних дел. В марте 2017 г. уровень одобрения гражданами деятельности правоохранительных органов, по данным ВЦИОМа, достиг исторического максимума (62,1% тех, кто одобряет). Несмотря на то что этот показатель снизился за 1,5 года (55,6% одобряющих в сентябре 2018 г.), правоохранительные органы остаются на 4-м месте по уровню одобрения среди институтов (после президента, армии и церкви), существенно обгоняя правительство и председателя правительства, не говоря уже об обеих палатах парламента. Если вспомнить, что показатель доверия включен даже в официальный список критериев оценки территориальных подразделений МВД, то получается вполне праздничный фон.

Однако общий уровень одобрения – это не очень хороший индикатор того, как работают правоохранительные органы. Уровень доверия к полиции может быть сильно связан с уровнем доверия к государству в целом и руководителям страны. Как работает эта причинно-следственная связь? Там, где больше доверяют лидеру, там доверяют и полиции? Или там, где полиция не вызывает доверия, падает уровень доверия центральной власти? На этом этапе ответить на этот вопрос нельзя. Но можно в очередной раз усомниться в ценности такого показателя, как общий уровень одобрения, когда мы пытаемся понять, хорошо или плохо работает полиция. В таком опросе обычные граждане, которые не сталкивались с полицией, высказывают суждения о том, как она работает.

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