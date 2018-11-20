Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4699 от 20.11.2018 под заголовком: Вещь недели Колбаса

Почему России нельзя вводить акциз на колбасу

То, что британские ученые считают вредным продуктом, для нас — символ демократии: нельзя лишать страну и того, и другого разом
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Вот даже непонятно, что больней ударит по российскому народному сознанию: повышение пенсионного возраста или повышение цены на колбасу? Это же символ!

Но таково предложение Экспертного совета при правительстве России: ввести акциз на нездоровую еду, т. е. отнести продукцию из красного мяса (колбасу и сосиски), а также сладкую газировку (да и бог с нею) и всякое неумеренно соленое и жирное (чипсы, небось) к той же категории, где сейчас алкоголь и табак.

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