Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4699 от 20.11.2018 под заголовком: Вещь недели Колбаса
Почему России нельзя вводить акциз на колбасу
То, что британские ученые считают вредным продуктом, для нас — символ демократии: нельзя лишать страну и того, и другого разом
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Евгений Разумный / Ведомости
Вот даже непонятно, что больней ударит по российскому народному сознанию: повышение пенсионного возраста или повышение цены на колбасу? Это же символ!
Но таково предложение Экспертного совета при правительстве России: ввести акциз на нездоровую еду, т. е. отнести продукцию из красного мяса (колбасу и сосиски), а также сладкую газировку (да и бог с нею) и всякое неумеренно соленое и жирное (чипсы, небось) к той же категории, где сейчас алкоголь и табак.
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