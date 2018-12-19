Не митингуй и не спорь

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Стремление государства ограничить гражданские свободы подростков и молодежи вряд ли отобьет у них желание ходить на митинги и спорить с учителями о политике, зато может вызвать новые трудности у родителей и усилить отчуждение тинейджеров от власти.

Во вторник Госдума приняла в третьем чтении поправки к КоАПу о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые акции. Граждан ждет штраф до 50 000 руб. и арест до 15 суток, юрлиц – до 500 000 руб. При повторном нарушении штрафы вырастут до 300 000 и 1 млн руб. соответственно, арест – до 30 суток.