Президент выбирает геополитику

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Приближенные Владимира Путина не перестают поддерживать уже приевшиеся его образы, чтобы вызвать у народа чувство гордости за своего владыку, любовь и трепет. Он парит в небесах со стерхами, погружается в глубины (например, за подложенными амфорами), побеждает на татами и на льду. Как самый грозный из людей, он потрясает ракетами – то ли как громовержец молниями, то ли как Хрущев ботинком. Как самый великий из людей, он возвращает России статус великой державы – которую опасаются, ибо не понимают, что власти этой огромной страны выкинут теперь. Как самый мудрый из людей, распутывает все хитросплетения мировой политики.

Но недостаточно этого народу, который, выражаясь языком Довлатова, «ежедневно жрет». Холодильник оказывается важнее ракет, когда пустеет. А пустеет он уже пять лет подряд – с того самого года, когда Путин решил показать себя самым решительным из людей и собирателем земель русских. В прошлом году доходы населения сократились на 0,2% (с учетом выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г.) – и это в год выборов, когда зарплаты стремительно росли.