Когда зарплаты растут слишком медленно

Замедление темпов роста зарплат означает, что и реальные доходы в 2019 году рискуют снова не вырасти

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2019 год может не оправдать новогодних надежд россиян на рост их благосостояния. Зарплаты россиян в 2018 г. росли довольно высокими темпами, но они не смогли обеспечить роста реальных располагаемых доходов, которые по итогам года, скорее всего, окажутся в отрицательной зоне. С учетом замедления темпов роста зарплат в наступившем году та же картина может сохраниться и в конце нового года, предупреждают экономисты Центра развития Высшей школы экономики.

За 11 месяцев 2018 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,1% к тому же периоду годом ранее, пишет замдиректора Центра развития Светлана Мисихина в «Комментариях о государстве и бизнесе», опираясь на данные Росстата. Однако из-за выплаты в декабре годовых премий, тринадцатых зарплат и проч., скорее всего, по итогам 2018 г. доходы покажут очень слабый положительный рост, предполагает Мисихина. В этом случае правительство сможет объявить о формальном достижении – переломе в долгосрочной тенденции падения реальных доходов, но это будет чисто символическое, а не значимое изменение.