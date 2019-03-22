ЦИК на амбразуре

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Бывший кандидат в президенты от КПРФ, бывший депутат подмосковного Видного Павел Грудинин не будет депутатом Госдумы – такое решение принял в четверг ЦИК. Юридически небесспорное решение едва ли пойдет на пользу ЦИК, над исправлением репутации которого уже несколько лет работает Кремль: политизация работы органа, который должен быть над схваткой, рискует рано или поздно перечеркнуть отдельные улучшения в его работе за последнее время.

Грудинину, который на выборах президента в 2018 г. получил 11%, заняв 2-е место, КПРФ предложила занять место умершего недавно нобелевского лауреата Жореса Алферова – в партии утверждают, что ученый сам хотел такого преемника. Однако ЦИК принял решение передать мандат депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву – по расчетам ЦИК, он ближе других коммунистов подошел к получению мандата по итогам голосования на парламентских выборах. Грудинину же ЦИК отказал, ссылаясь на то, что в мае 2016 г., в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы, у него были зарубежные счета, от которых по закону он должен был заблаговременно избавиться (а сделал он это якобы только в августе 2016 г.). Тогда, в 2016 г., ЦИК все-таки зарегистрировал Грудинина кандидатом в депутаты, фактически поверив ему на слово, а в 2018 г. – кандидатом в президенты, несмотря на информацию от ФНС о наличии у Грудинина счетов в швейцарских банках (сам Грудинин тогда заявлял, что счетов у него нет). С тех пор никакой новой информации у ЦИК не появилось – решение было принято на основании данных за 2016 г.