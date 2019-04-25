Как Сбербанк решил проблемы Rambler Group
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11 млрд руб., которые Сбербанк неожиданно согласился заплатить за 46,5% интернет-холдинга Rambler Group, стали настоящим спасением и для самой компании, и для ее основного владельца Александра Мамута. Когда-то он решил объединить свои медийные активы с более дорогими медийными же активами Владимира Потанина, стал управляющим партнером и обязался спустя время выкупить долю партнера за $295 млн. Но это случилось до Крыма, санкций и обвала рубля. $295 млн из 9,7 млрд (на момент сделки) превратились в 18,1 млрд руб. Чтобы исполнить свои обязательства, Мамуту пришлось брать кредит и отдавать в залог 100% Rambler Group. Кредит дал банк «ФК Открытие», миноритарным акционером которого был сам Мамут. Но «ФК Открытие» рухнул и перешел под контроль Центробанка, а залог оказался уже не в дружественном банке, а в «Трасте», куда ЦБ сгрузил плохие долги и непрофильные активы.
Но Rambler Group слишком крупный новостной холдинг, чтобы можно было позволить ему рухнуть или просто так сменить владельца. По данным сервиса LiveInternet, в категории «Новости и СМИ» сразу три новостных ресурса этой компании входят в топ-10: Lenta.ru – на четвертом месте, Gazeta.ru – на пятом, «Рамблер/медиа» – на восьмом. Посещаемость каждого из них за последний месяц превышает 30 млн уникальных пользователей. Сам Rambler Group (в состав которого входит около 30 компаний) оценивает свою совокупную месячную аудиторию в 54 млн «уников». Такой аудиторией не разбрасываются, и в трудный для холдинга момент на горизонте появился белый рыцарь в лице госбанка.
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