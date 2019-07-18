Как банкам и малому бизнесу пойти навстречу друг другу

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Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам 2019 г. малый и средний бизнес (МСБ) должен составить 22,9% российского ВВП, говорится в материалах правительства к профильному нацпроекту. К 2024 г. этот показатель должен достичь 32,5%, а число занятых в этой сфере граждан – вырасти с 19,2 млн до 25 млн человек. Очевидно, что такие амбициозные планы требуют скорее качественного, чем количественного роста. И так как эти цели были поставлены президентом еще год назад и входили в майские указы, их достижению будет уделяться большое внимание.

Шестилетний бюджет нацпроекта – 481,5 млрд руб., больше половины – 261,8 млрд – пойдет на расширение доступа МСБ к финансовым ресурсам – в частности, к льготному финансированию. Чиновники правы, уделяя внимание финансовой поддержке бизнеса: это действительно одна из его ключевых проблем, и во многом она связана со взаимодействием с банками. Пока такое эффективное взаимодействие не будет налажено, серьезно положение МСБ не улучшится (к подобным выводам уже пришла Счетная палата, заявив, что видит риски не достичь заявленных целей в рамках нацпроектов; по мнению ведомства, большинство мероприятий носят организационный характер и дублируют уже реализованные программы, которые не привели к прорыву).

Сейчас ситуация напоминает замкнутый круг: банки не готовы кредитовать непрозрачные компании, а те, в свою очередь, не спешат обеляться. Первые рискуют получить дефолтный портфель, а вторые – остаться без средств к существованию после уплаты всех доначислений по налогам, пеней и штрафов. И у кредитных организаций, и у малого бизнеса есть несколько веских причин, мешающих пойти навстречу друг другу.