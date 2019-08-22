Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4882 от 22.08.2019 под заголовком: Цифра недели

Как «Единая Россия» вышла из тени

После недолгого конспиративного периода партия власти решала открыто поддержать кандидатов от власти на выборах в Мосгордуму

Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы... Ой, нет, это из другой методички... Секунду... А, вот.

Ну что, граждане демократы, либералы, независимые эксперты и прочие критики нашей главной партии? Сели вы в лужу со своими далекоидущими выводами? Опростоволосились? Дали, не побоюсь этого слова, маху?

Ведь это же вы громогласно заявляли, что после начала глубоко продуманной реформы пенсионного законодательства, нацеленной на неуклонное повышение благосостояния россиян, популярность «Единой России» в народе опустилась ниже плинтуса и уже не поднимется. И что, мол, сами единороссы настолько боятся низких рейтингов родной партии, что на выборах сплошь и рядом не хотят афишировать свою к ней принадлежность.

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