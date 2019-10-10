Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4917 от 10.10.2019 под заголовком: Человек недели: Инга Юмашева

Как депутат Юмашева защитила россиян от Госдумы

Впервые депутаты в ответ на недружественные действия иностранцев решили ограничить не своих избирателей, а самих себя

Не самый, мягко говоря, известный депутат Госдумы Инга Юмашева в одночасье стала символом непримиримой борьбы российского парламента за свою поруганную честь и достоинство. Честь эта, правда, попиралась заморскими супостатами и раньше, но нынешний случай показался народным избранникам особенно вопиющим.

6 октября Юмашева, координирующая в Думе группу по связям с американским конгрессом, прилетела в США, чтобы поучаствовать в общественном форуме «Диалог Форт-Росс». Но ошалевшие от вседозволенности наследники известного антисоветчика Эдгара Гувера беспардонно задержали россиянку прямо в аэропорту Нью-Йорка, беззастенчиво ее допросили (причем не у всех на глазах, а, как особо подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов, «в отдельном помещении»), а потом еще и предложили продолжить общение «в неформальной обстановке».

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Комментарии
Павел Сомневающийся
06:52 10.10.2019
— What is the purpose of your visit to the United States? — Чего? — Do you speak English? — А! Не, не понимаю я. — Какая цель вашего визита в США? — Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!
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