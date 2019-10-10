Как депутат Юмашева защитила россиян от Госдумы

Впервые депутаты в ответ на недружественные действия иностранцев решили ограничить не своих избирателей, а самих себя

Статья опубликована в № 4917 от 10.10.2019 под заголовком: Человек недели: Инга Юмашева

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Владимир Гердо / ТАСС

Не самый, мягко говоря, известный депутат Госдумы Инга Юмашева в одночасье стала символом непримиримой борьбы российского парламента за свою поруганную честь и достоинство. Честь эта, правда, попиралась заморскими супостатами и раньше, но нынешний случай показался народным избранникам особенно вопиющим.

6 октября Юмашева, координирующая в Думе группу по связям с американским конгрессом, прилетела в США, чтобы поучаствовать в общественном форуме «Диалог Форт-Росс». Но ошалевшие от вседозволенности наследники известного антисоветчика Эдгара Гувера беспардонно задержали россиянку прямо в аэропорту Нью-Йорка, беззастенчиво ее допросили (причем не у всех на глазах, а, как особо подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов, «в отдельном помещении»), а потом еще и предложили продолжить общение «в неформальной обстановке».