Как депутат Юмашева защитила россиян от Госдумы
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Не самый, мягко говоря, известный депутат Госдумы Инга Юмашева в одночасье стала символом непримиримой борьбы российского парламента за свою поруганную честь и достоинство. Честь эта, правда, попиралась заморскими супостатами и раньше, но нынешний случай показался народным избранникам особенно вопиющим.
6 октября Юмашева, координирующая в Думе группу по связям с американским конгрессом, прилетела в США, чтобы поучаствовать в общественном форуме «Диалог Форт-Росс». Но ошалевшие от вседозволенности наследники известного антисоветчика Эдгара Гувера беспардонно задержали россиянку прямо в аэропорту Нью-Йорка, беззастенчиво ее допросили (причем не у всех на глазах, а, как особо подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов, «в отдельном помещении»), а потом еще и предложили продолжить общение «в неформальной обстановке».
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