Жуть стала лучше
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Государство – один из важнейших источников страхов россиян и остается им даже в годы стабильности, показал традиционный опрос «Левада-центра». В 2018–2019 гг. уровень страха мировой войны, произвола властей, массовых репрессий и ужесточения политического режима вышли на новый пик и закрепились там: это отсылает к ощущениям еще допутинской России 1990-х.
Топ рейтинга страхов (ранжируются «Левада-центром» по среднему баллу пятибалльной шкалы от 1 – «совершенно не испытываю страха» до 5 – «испытываю постоянный страх») стабилен: первые три места занимают болезнь близких – 4,2 балла (годом раньше было 4,3), мировая война – 3,4 (3,6), произвол властей – 3,4 (3,4). На 5-м месте остался страх бедности (3,2 балла против 3,1 в октябре 2018 г.), на 8-м – возврат к репрессиям (2,9 балла в обоих случаях), на 13-м месте – потеря работы (2,5 против 2,6 балла).
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