Между Doing Business и дойкой бизнеса

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Усердие российского правительства в борьбе за продвижение России в рейтинге Всемирного банка (ВБ) Doing Business дает результаты, которые замечают не только составители рейтинга, но и сам бизнес – хотя это больше похоже на борьбу в первую очередь за собственно показатели. Но реальное и радикальное улучшение положения предпринимателей едва ли возможно без изменения в работе силовиков и судов, на что правительству повлиять куда сложнее.

В октябре Россия впервые вошла в топ-30 стран в ежегодном рейтинге Doing Business от ВБ, поднявшись на три ступени до 28-го места (из 190), оказавшись между Австрией и Японией. Хорошо, конечно, но мало: Владимир Путин с 2012 г. поручает вывести Россию в топ-20, а это пока не получается, хотя рывок сделан значительный – с 2012 г. страна поднялась в рейтинге почти на 100 позиций. Новый срок – 2024 г., чтобы пробиться в двадцатку к концу четвертого срока Путина, Минэкономразвития, отвечающее за место России в рейтинге, разработало план упрощения и ускорения административных процедур по 16 направлениям, из них пять учитываются ВБ: защита миноритариев, налогообложение, регистрация собственности, подключение к электросетям и получение разрешений на строительство (по двум последним Россия поднялась в рейтинге в прошлом году). Это должно не только помочь взять президентскую планку в рейтинге, но и стимулировать рост инвестиций в экономику – впрочем, и это задача, поставленная Путиным.