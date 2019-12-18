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За что наградили министра спорта

Государство высоко оценило заслуги Павла Коробкова — вопрос, какие именно
Дмитрий Камышев
Согласно статуту ордена Александра Невского им награждаются российские госслужащие «за особые личные заслуги перед Отечеством» в деле госстроительства /Wikipedia

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду подтвердил, что министр спорта Павел Колобков был удостоен ордена Александра Невского. О его награждении интернет-издание Sports.ru сообщило 13 декабря – через четыре дня после того, как исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил нашим спортсменам в ближайшие четыре года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под российским флагом, а также лишил Россию на тот же срок права проводить крупнейшие спортивные соревнования.

«Это [награждение] связано с чемпионатом мира по футболу [2018 г.], – пояснил Песков. – Была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу». Пресс-секретарь особо подчеркнул, что решение о награждении Колобкова было принято до того, как WADA объявило о введении против России новых беспрецедентно жестких санкций.

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