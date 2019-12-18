За что наградили министра спорта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду подтвердил, что министр спорта Павел Колобков был удостоен ордена Александра Невского. О его награждении интернет-издание Sports.ru сообщило 13 декабря – через четыре дня после того, как исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил нашим спортсменам в ближайшие четыре года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под российским флагом, а также лишил Россию на тот же срок права проводить крупнейшие спортивные соревнования.