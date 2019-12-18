За что наградили министра спорта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду подтвердил, что министр спорта Павел Колобков был удостоен ордена Александра Невского. О его награждении интернет-издание Sports.ru сообщило 13 декабря – через четыре дня после того, как исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил нашим спортсменам в ближайшие четыре года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под российским флагом, а также лишил Россию на тот же срок права проводить крупнейшие спортивные соревнования.
«Это [награждение] связано с чемпионатом мира по футболу [2018 г.], – пояснил Песков. – Была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу». Пресс-секретарь особо подчеркнул, что решение о награждении Колобкова было принято до того, как WADA объявило о введении против России новых беспрецедентно жестких санкций.